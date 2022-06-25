Politikacılarla ilgili çarpıcı araştırma
İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, politikacıların halka oranla daha uzun yaşadığını ortaya koydu.
Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 11 ülkeden ve 57 bin 500’den fazla politikacının sağlık verilerine odaklandı. Ortaya çıkan sonuçlara göre, politikacıların halktan ortalama 4,5 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi.
Araştırmada, farklı ülkelere göre sürenin değiştiği de vurgulandı. Buna göre, İtalya’da politikacılar halktan 7,5 yıl fazla yaşarken, İsviçre’de bu süre üç yılda kaldı.
‘KAZANÇLARIYLA BAĞLANTILI’
Uzmanlar, sonuçların politikacıların her türlü sağlık hizmetine erişebilecek maddiyata sahip olmasından dolayı ortaya çıkmış olabileceğini vurguladı.
Araştırma ekibi, politikacıların şu anda nüfusun geri kalanına kıyasla ‘çok yüksek’ avantaja sahip olan ‘elit bir grup’ olduğunu da vurguladı.
Oxford Üniversitesi Sağlık Ekonomisi Araştırma Merkezi’nden Dr Laurence Roope, “Çalışmamız, politikacıların ölüm oranlarını ve yaşam beklentilerini yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş genel nüfusla karşılaştıran bugüne kadarki en büyük çalışmadır” dedi.
‘SÜRE GİTTİKÇE UZUYOR’
Roope, sözlerine, ‘Sonuçlar, bugün politikacıların hayatta kalma avantajının 20. yüzyılın ilk yarısında gözlemlenene kıyasla çok yüksek olduğunu gösteriyor.’ ifadeleriyle devam etti.
Şimdiye kadar, politikacılar ve temsil ettikleri nüfus arasındaki ölüm oranlarını karşılaştıran çalışmalar, tipik olarak bir veya birkaç ülkeye odaklanmıştı. Ancak bu sefer, Avustralya, Avusturya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere 11 ülkeden politikacılarla ilgili veriler toplandı. Uzmanlar, bu ülkelerdeki politikacıların yaklaşık 70 yıllık sağlık verilerinden de faydalandı.
İşte Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına göre, ülkeler ve politikacıların halka oranla yaşam ortalamaları;
İtalya – 7.5 yıl
ABD – 7 yıl
Fransa – 6 yıl
Almanya – 4,5 yıl
Kanada – 4 yıl
Yeni Zelanda – 4 yıl
Avusturya – 4 yıl
Avustralya – 3.5 yıl
Hollanda – 3.5 yıl
Birleşik Krallık – 3.5 yıl
İsviçre – 3 yıl
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