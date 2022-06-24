Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Suudi Arabistan politikasını eleştirdi: Kimse para dilenmemişti

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da üye katılım ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Aydınlı yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Marmaris’teki orman yangınlarına değinerek “Marmaris’te ormanlarımız yanıyor. Hayatımda bu kadar beceriksiz bir iktidar görmedim. 27.5 yıl kamuda çalıştım. Yangın çıkacak diye her türlü önlemin alındığını biliyorum. Geçen sene ormanlar yandı. Geçen seneki beceriksizliklerini bu yıl da sürdürüyorlar. Halen gece görüşlü helikopter alacak mıyız diye düşünüyorlar. Koca bir yıl geçti. Bunların yatacak yeri yok. Hepsini halledeceğim. O Saray’da oturan zatı sizin oylarınızla beraber emekli edeceğiz. Bu memleket zorbalardan kurtulacak” diye konuştu.

"SANDIK GELECEK"

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının halk için, kamu yararına çalıştığını hatırlatarak “Zor şartlardan geçtiğimizi biliyorum. Türkiye’nin önünde ciddi engellerin olduğunu da biliyorum. Sakın moralinizi bozmayın. Sandık önünüze gelecek. Elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanacaksanız. Hak ve hukukunun teslim edildiği yönetim için oy kullanmanızı istiyorum. Gencecik evlatlarımız var, milyonlarca işsiz var. Türkiye bunu hak etmiyor. Tek adam rejimini kabul etmiyoruz. Ne pahasına olursa olsun bu düzeni değiştireceğiz. Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Tazminat davaları açmaya çalışıyorlar. Güvendiğim tek şey bu ülkenin insanları. Yolumuz hak, adalet yoludur. Hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceğiz” dedi.

"EL AVUÇ AÇIYORUZ"

“Türkiye’nin itibarını koruyamadılar” diyen Kılıçdaroğlu, “Düne kadar katil dedikleri acımasızca eleştirdikleri kişilerle kucaklaşıyorlar. Birkaç milyon lira için. Bu ülke milli Kurtuluş Savaşı’nı veren ülkedir. Hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurtdışına gitmedi. Suudi Arabistan’a gideyim, BAE’ye gideyim acaba bana para verirler mi vs. Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç düşmedi. Şimdi el avuç açıyoruz birileri bize para verir mi diye. Türkiye’yi bundan çıkaracağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

"TEK GÜVENCEMİZ SİZSİNİZ"

Çiftçilerin durumuna değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Sizlere güvenmiyorlar. Bizim tek güvencemiz sizsiniz. Konuşan çiftçi kadın biz battık diyor. Saray’dakilerle çiftçiyi kıyaslamamız lazım. Oligarklar var, nasıl köşeyi döndüklerini biliyorum. Muhammed Ali’nin çiftliğini kaça aldıklarını biliyorum. Yemin olsun, o paraların hepsini Türkiye’ye getireceğim. Ve bu ülkenin hakkı için kullanacağım. Bizim iktidarımız halkın, adaletin, kadın erkek eşitliğinin iktidarı olacak. Bize katılın nehirler gibi okyanusa akalım. Cumhuriyeti ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandıralım” diye konuştu.

"NE YAPACAK GÖRECEKSİN"

Aydın’daki programının son durağında 11 tesisin açılışını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, “Devletin dibine dinamit koydular. Ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Asla, hiç kimsenin önünde diz çökme gibi bir adetim yoktur. Diz çökeceksem sadece halkımın önünde diz çökerim. Türkiye’nin bütün sorunlarına talibiz ve tüm sorunları çözeceğiz. Bütün hedefleri Kılıçdaroğlu ve Bay Kemal. Göreceksin, Bay Kemal sana ne yapacak. Göreceksin Bay Kemal seni nasıl emekli edecek. Beni geceleri rüyasında kâbus gibi görüyor. Bu kardeşiniz beşli çeteden de hesap soracak” dedi.