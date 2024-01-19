Portakal, Maçoğlu'nun Kadıköy'den adaylığına kızdı: Conconlardan mı oy isteyecek?

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:41

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:41

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi.

Söz konusu durum hakkında Sözcü TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal şu ifadeleri kullandı:

“Bağdat Caddesi’ne çıkacak, Feneryolu’na gidecek, ‘Arkadaşlar devrim yapacağız, hadi yürüyün devrime karşı’ mı diyecek? Veya bahçelere domates mi ekecek? Veya ‘kolektif üretelim, kolektif kazanalım’ naralarıyla mı insanlardan oy isteyecek? Oradakiler concon zaten yani. Bağdat Caddesi’ni, Fenerbahçe’yi biliyorsunuz. ‘Concon’ dediğim zengin kesim yani. Şimdi Orada Fatih Mehmet Maçoğlu gelse, ‘Komünist Başkan, tamam hoş geldin’ diyecek de tamam sen ne yapacaksın adama? Ne anlatacaksın adama? Devrimden mi bahsedeceksin? Ya da ‘Üretelim, kazanalım’ onu mu anlatacaksın? Fatih bey, ne anlatacaksın sen Feneryolu’ndaki, Suadiye’deki, Kalamış’taki insanlara?”