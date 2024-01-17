Türkiye İşçi Partisi Kadıköy'de ne yapacak? Maçoğlu'na karşı aday geliyor...

Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:45

Güncelleme: 17.01.2024 - 12:45

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği, TKP ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) birlikte yaptığı ortak duyuruyla açıklandı.

TKP ve SMF’nin ortak açıklamasında, “Fatih Mehmet Maçoğlu’nun adaylığını destekleyen ve değerlendirme aşamasında olan siyasi parti ve kurumlarla görüşmeler devam etmektedir” denildi.

CHP oylarının ağırlığının olduğu bilinen Kadıköy'de Maçoğlu'nun adaylığının sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu. Bunun birlikte ilçede son seçimde yüzde 10'a yakın oy alan Türkiye İşçi Partisi'nin Maçoğlu'nun adaylığıyla ilgili tavrının ne olacağı sorusu da yanıt bekliyor.

Cumhuriyet'in TİP yöneticilerinden edindiği bilgiye göre partinin konuyla ilgili nihai kararı hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısında belirlenecek. Ancak partide Kadıköy'de aday çıkarma eğiliminin ağır bastığı belirtiliyor.

Öte yandan TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Gazete Duvar'dan Atilla Özsever'e yaptığı açıklamada ilçede kendi adaylarını çıkaracaklarını dile getirdi. Baş, Maçoğlu'nun adaylığıyla ilgili tepkisini “Bize herhangi bir şey sorulmadı. Telefonla bile nezaketen görüşümüz alınmadı", "Maçoğlu’na karşı değiliz ama yaptıkları hiç şık değil” ifadeleriyle açıkladı.





.



