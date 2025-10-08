Prof. Dr. Ersan Şen'den 'idam' çağrısı, 'genel af' iddiası

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı televizyon programında Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi çağrısında bulundu ve 'genel af' iddiasında bulundu.

İktidara yakın TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında konuk olan Şen "Türkiye'nin önünde af var. Meclis komisyonu niye toplanıp toplanıp duruyor? Af çıksın derdinde değilim, affa karşıyım. Ama sen macunu tüpten çıkardıktan sonra... Çıkaracaklar, mecburlar. Nasıl çıkarmayacaksın? Yarın bir gün 'yok o örgüte af var bu örgüte yok' mu diyeceksin? Bunun AYM'si var, adaleti var eşitliği var" dedi.

Şen sözlerinin devamında da idam cezasının geri getirilmesi çağrısı yaptı. Şen, "Getirelim ölüm cezasını. İnsan hayatına karşı işlenen suçlarda idam getirilmeli. Sebepsiz yere birilerinin canına kastediyorsun, 5-10 sene sonra serbest dolaşıyorlar. Böyle bir meydan var mı?" dedi.