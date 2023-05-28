Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ndan Meclis analizi: Tek başına çoğunluk yok

Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

Anayasa hukukçusu ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Meclis çoğunluğunun yönetimde istikrar veya istikrarsızlık etkeni olmadığı söyledi.

Kaboğlu, sosyal medya hesabından Meclis ile cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiye değindi. Meclis üzerinden istikrar ya da istikrarsızlık söylemi üretildiğini ancak Meclis çoğunluğunun yönetimde istikrar ya da istikrarsızlık etmeni olmayacağını vurgulayan Kaboğlu, 2017’deki anayasa değişikliğinin “hükümet krizi yaşanmayacak” gerekçesiyle yapıldığını anımsatarak “Tam da bu argümanla yürütmeye çok geniş yetkiler tanındı ve bunun karşısında Meclis’in yetkileri kısıtlandı. 2018’de göreve başlayan Erdoğan, bu süreçte bakanlıklarda 9 defa değişiklik yaptı. Hazine ve maliye bakanı iki defa değiştirildi. Geçen 5 yılda 4 farklı Merkez Bankası başkanı görev yaptı” dedi.

(İbrahim Kaboğlu)



‘ONARICI İŞLEV GÖREBİLİR’

Mevcut tabloda hiçbir siyasi partinin tek başına çoğunluğunun bulunmadığını aktaran Kaboğlu, Meclis’in yasa yapımında cumhurbaşkanı ile bir uzlaşı içerisinde çalışabileceğini, kaldırılan denge ve denetimin bu sayede sağlanabileceğini söyleyerek, “Yasa yapım süreçlerinde, bakanlıklar ve politika kurulları metinlerinin esas alındığı ve hatta tekliflerin burada hazırlandığı dikkate alınırsa, norm koyma açısından yürütme yine önemli yer tutacak. Bu itibarla müzakere ve uzlaşma üzerine bir yasama sürecinin işlemesi olanaklı” ifadesini kullandı.

‘AYRIŞMAYI ONARABİLİR’

Kaboğlu şunları söyledi: “Cumhurbaşkanının yasaları geri gönderme yetkisi siyasal partileri yasa yapımında müzakere ve uzlaşmaya zorlar. Bütçe konusunda ise Meclis’in bütçeyi onaylamaması durumunda da bir tıkanıklık olmadan cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranlarıyla bir önceki yılın bütçesi ile devam edebilir. Yürürlükteki anayasal kurguda cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine tek başına sahip.”

Kaboğlu, yasama-yürütme arasında karşılıklı denge-denetim yoluyla devlet yönetiminin, toplumdaki derin ayrışmaları onarıcı bir işlev görebileceğine işaret etti.