Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu: Erdoğan 3. kez aday olamaz

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

YSK’nin 28 Mart’ta yayımladığı geçici cumhurbaşkanı adayı listesine itirazlar dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte itirazları değerlendirmeye başlayan YSK’nin kesin aday listesi, seçim takvimine göre yarın Resmi Gazete’de yayımlanacak. YSK’nin kesin kararlarına itiraz mercii bulunmuyor. Bu nedenle kesin aday listesinin yayınlanmasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adaylar da netleşmiş olacak. İtiraz için tanınan 2 günlük sürede çok sayıda parti ile hukukçular başta olmak üzere seçmen Erdoğan’ın adaylığına itiraz etti.

‘GÖRÜŞLER HUKUKEN HATALI’

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Kanadoğlu, adaylık tartışmalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. “Anayasanın 101. maddesi bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceğini öngörmüştür. Anayasa burada sınırlama yaparken herhangi bir kişi, dönem veya siyasal rejim bakımından ayrım gözetmemiştir” diyen Kanadoğlu, tek istisnanın ise Meclis’in seçimlerin yenilenmesi kararı alması olduğuna işaret etti. Kanadoğlu, “Yani iki defa cumhurbaşkanı seçilmiş bir kişi ancak Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması koşuluyla üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olabilir” dedi.

(Korkut Kanadoğlu)



2017’deki anayasa değişiklikleri ile rejimin değiştiği, bu nedenle Erdoğan’ın bir kez daha aday olabileceği yönündeki iddialara değinen Kanadoğlu, “Bu görüşler hukuken hatalıdır. Zira 2017’de yapılan anayasa değişikliklerinde 101. maddede cumhurbaşkanının seçilme nitelikleri, görev süresi veya seçilme şeklinde bir değişiklik yapılmadığı gibi, en fazla iki defa seçilebilme kuralına ilişkin mevcut cumhurbaşkanı, dönem veya siyasal rejim bakımından istisna oluşturacak bir geçiş hükmü de öngörülmemiştir. Anayasa en fazla iki kez seçilebileceğini öngördüğü cumhurbaşkanı hakkında ‘parlamenter rejimin cumhurbaşkanı’ veya ‘başkanlık rejiminin cumhurbaşkanı’ gibi bir ayrıma gitmemektedir. Bu durumda 2014 ve 2018 yıllarında olmak üzere iki defa seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olması hukuken mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

HKP’DEN YSK ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSU

HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylık başvurusunu kabul eden YSK Başkanı Ahmet Yener ve YSK üyeleri hakkında Danıştay ve Yargıtay’da suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Danıştay önünde açıklama yapan avukat Ayça Okur, “YSK üyeleri görevlerini yerine getirmiyorlar. Anayasaya ve kanunlara uymuyorlar” dedi.

(Ayça Okur)



Diplomaya değinen Okur, “Bu kadar açık kanıtlara, tanık beyanlarına rağmen Erdoğan’ın resmi evrakta sahtecilik suçu işleyerek getirdiği sahte belgeyi gerçekmiş gibi kabul edip aday yapmanız, onunla suç ortaklığı etmek demektir. Bu nedenle YSK üyeleri görevini kötüye kullanmıştır. Hukuk insanı olmanın kendilerine yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmemişlerdir. Doğruluk sonsuzluğun güneşidir, nasıl olsa doğacaktır” diye konuştu.

‘ANAYASAL HAKKI’

İtirazların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medyadan açıklama yaptı. Anayasanın 101. maddesinin tümüyle yürürlükten kaldırıldığını ve yerine yenisinin getirildiğini savunan Bozdağ, “Bu açık ve tartışmasız gerçeğe rağmen maddenin tümden değiştirildiği gerçeğini reddedip, maddenin tümüyle yenilik doğurucu bir hukuki durum yaratmadığını iddia, kabul ve takdim mümkün değil” dedi.

Bozdağ, “Anayasa’daki bu köklü değişikliklere göre Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması anayasal hakkıdır. Çünkü 2017 anayasa değişikliği ile parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesine bağlı olarak cumhurbaşkanının yetki, görev, sorumluluğu ve hukuki statüsü tümden değiştirilmiş, yürütme organı topyekun yeniden düzenlenmiş ve öncekinden tamamen farklı bir tasarımla, var olan yürütme organı kaldırılmış ve yerine yeni bir yürütme organı ihdas edilmiştir” ifadelerini kullandı.

(Bekir Bozdağ)



2017 değişikliğinden önce ve sonra anayasada tanımlanan cumhurbaşkanı arasında fark olduğunu iddia eden Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümet sistemi değişikliği sonrası münhasıran yürütme yetkisi kendine ait olan ve bizzat yürütme organı olan cumhurbaşkanı unvanı ile ilk defa 24 Haziran 2018’de cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden cumhurbaşkanı adaylığı, ikinci adaylığıdır ve anayasal hakkıdır” iddiasında bulundu.