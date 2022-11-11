Prof. Dr. Mehmet Şahin: 'İmamoğlu bu davada ceza almak için dua ediyor'

11 Kasım 2022 Cuma, 10:26

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması bugün (11 Kasım Cuma) Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda 'siyasi yasaklı' hale gelebilir.

'CEZA ALMAK İÇİN DUA EDİYOR'

Bugün görülecek dava, Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu 'Para Gündem' programında da masaya yatırıldı. Canlı yayında konuşan, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Mehmet Şahin, İmamoğlu'nun söz konusu davada ceza almak için 'dua ettiğini' öne sürdü.

Şahin, İmamoğlu'nun davada ceza aldığı takdirde bunu mağduriyet olarak kullanacağını ve bunu cumhurbaşkanlığı adaylığı için öne çıkma şansı olarak gördüğünü iddia etti. Şahin, "İmamoğlu ne yapsam da İstanbul'dan kurtulsam diye düşünüyor" iddiasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtilmişti.

İddianamede, İmamoğlu’nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapsi ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyeti istenmişti.