Prof. Dr. Üstün Dökmen'den 'ikinci tur' çağrısı: Demokrasiye ve Cumhuriyete küsmeyin

Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 03:00

İkinci tura giden 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 8 milyon 352 bin 496 seçmen sandığa gitmedi. Seçimin ikinci tura kalması nedeniyle kimi yurttaşlar sandığa gitmeyeceğini söylemeye başladı.

Duayen psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, herkesin sandığa gitmesi için bir çağrıda bulundu. İlk turu soruşturmanın partilerin görevi olduğunu belirten Dökmen, “Bizim görevimiz, 28 Mayıs’ta sandığa gidip oy kullanmak. Milyonlarca insan ilk seçimde oy kullanmadı. Bu seçmenin ikinci tur için de oy kullanmama eğilimi var. Oy kullanmak istemeyenlerin bir kısmı, ‘Bir tek benim oyumla mı, ne olacaksa olacak’ diyor. Bu çok anlamsız bir düşünce. Tabii ki her bir oy önemli. Herkes ‘Bir tek benim oyumla mı’ derse, milyonlarca oy kaybedilir. Kimse böyle düşünmeden sandığa gitmelidir” dedi.

(Üstün Dökmen)

Küskün seçmenler hakkında da konuşan Dökmen, “Sevgili yurttaşlarımız, bir partiye küs olabilirsiniz. Bir siyasi lidere küs olabilirsiniz. Ancak demokrasiye ve Cumhuriyete lütfen küsmeyiniz. Demokrasiden ve Cumhuriyet’ten umudunuzu kesmeyin. İnsanların bir kısmı Meclis çoğunluğunu nasıl olsa iktidar partisi aldı diye cumhurbaşkanının kim olduğu önemli değil diye düşünüyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü mevcut sisteme göre cumhurbaşkanı çok yetkili. Güven oyu almaksızın hükumet atayabilir” ifadelerini kullandı.

Bu seçimde oy kullanmayan her bir seçmenin gelecekte bu seçiminden ötürü pişmanlık yaşayacağını anlatan Dökmen, “Oyu kendimiz için kullanmıyoruz. Çocuklarımız için kullanıyoruz. Özellikle kız çocuklarımız için, onların geleceği için oy kullanmalıyız. Cumhuriyet için, demokrasi için oy kullanacağız” değerlendirmesini yaptı.