Programa Türk sağını anlatsın diye çağrıldı: Yanlış kişiyi Temel Karamollaoğlu sandı

29 Aralık 2022 Perşembe, 22:54

Habertürk’te yayımlanan Nedir Ne Değildir programının konuğu Türkiye Günlüğü isimli derginin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çalık oldu. Çalık Türk sağından AKP’ye 6’lı Masa’dan söz konusu masanın bileşenlerine birçok konuya ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Mustafa Çalık bununla da yetinmeyip gazetemize dair açıklamalarda bulundu. Gazetemizin Saadet Partisi’ni savunduğu iddiasını dile getiren Çalık Sivas Katliamıyla ilgili bir iddia dile getirdi.

Çalık, 2 Temmuz 1993 yılında gericiler tarafından gerçekleştirilen 33 yurttaşın hayatını kaybettiği katliamın simge görüntülerinden bir tanesi olan yazar Aziz Nesin’in otelden kurtarıldığı kareyle ilgili olarak orada yer bir kişinin Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu olduğunu öne sürdü.

Ancak söz konusu fotoğraf karesinde yer alan kişinin Refah Partili Belediye Meclis Üyesi Cafer Erçakmak olduğu biliniyor. Çalık’ın Sivas Katliamı’nı Madımak Olayları diye tanımlaması ise dikkat çekti.