Rakı masasında 'sela' görüntüsü: MHP'den ilişiği kesildi

Rakı masasında 'sela' görüntüsü: MHP'den ilişiği kesildi

19.01.2026 14:07:00
Rakı masasında 'sela' görüntüsü: MHP'den ilişiği kesildi

Burdur'da "içki içilen bir ortamda sela okutulması" talimatı verdiği iddia edilen MHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un partiden ilişiği kesildi.

Burdur’da MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy’un, alkollü içki tüketilen bir ortamda sela okuttuğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler kısa sürede gündem olunca MHP yönetimi de harekete geçti. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aksoy'un partiyle ilişkisinin kesildiğini açıkladı. Durmaz, Aksoy'la ilgili kararı sosyal medya platformu X'teki hesabından şu ifadelerle duyurdu: 

"Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle; Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy”un partimizle ilişiği kesilmiş olup, il Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür.. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.."

