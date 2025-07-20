Randevularınızı bile iptal edin... İstanbul'da kritik salı ve çarşamba: Bu iki gün için alarm verildi!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftanın hava durumuyla ilgili kritik değerlendirmelerinde bulundu.

İSTANBUL KAVRULACAK

İstanbul’da salı ve çarşamba günleri sıcaklıkların 35-36 dereceye ulaşacağını, bazı ilçelerde 37 dereceyi bulabileceğini söyledi.

'YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKMASIN'

CNN Türk'e konuşan Şen, “Aman dikkat diyoruz. Yaşlılar ve çocuklar bu günlerde dışarı çıkmasın. Çıkılacaksa gölgede yürüsünler ve güneş gözlüğü kullansınlar” uyarısında bulundu.

İZMİR 38, BODRUM VE MARMARİS 35 DERECE OLMASI BEKLENİYOR

İzmir’de 37-38, Bodrum ve Marmaris’te 30-35 derece beklenirken, Şen, “Yarından itibaren, önümüzdeki 4-5 gün boyunca, Doğu Karadeniz hariç Türkiye’nin tüm şehirlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde olacak” dedi.

ANKARA 37 DERECEYİ GÖRECEK

Ankara için de uyarılarda bulunan Şen, başkentte salı, çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıkların 36-37 dereceye ulaşacağını belirtti.