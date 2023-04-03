Rapor ortaya koydu: İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:23

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 10:09

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 41 gün kaldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından seçim süreci de hız kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ederken bu süreçte anketlere ve oy oranlarına eğilim de merak konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla hazırlanan Kadınların Ekonomik ve Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırma Raporu kadınların siyasi parti tercihlerindeki değişimi de ortaya koydu.

AKP'NİN OYU CHP'YE KAYDI

Buna göre, 2018 milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 7,8’i CHP’ye kaydı. MHP ve İYİ Parti’de de kadın seçmen kaybı yaşandığı görüldü.

Filiz Pehlivan’ın yetkinreport.com’daki yazısında aktardığı rapora göre, 2018 milletvekili genel seçiminde, katılımcıların yüzde 38,3’ü AKP’ye, yüzde 27,8’i CHP’ye oy vermişken araştırmanın yapıldığı tarihlerde (2022 sonu) oy tercihlerinde değişiklik oldu.

Raporda, “Bu Pazar Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevapların yüzde 30’u CHP’yi işaret ederken, AKP’nin oy oranının yüzde 26,6’ya düştüğü görülüyor. Yani 2018 milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 7,8’i CHP’ye kaymış.

CHP’ye oy veren kadınların yüzde 79,1’i, hâlâ CHP’ye oy vermeyi düşünürken yüzde 2’si yeni bir seçimde AKP’ye oy verebileceğini söylemiş.

Rapora göre, en büyük oy kaybı ise MHP’de yaşandı. MHP, daha önce kendisine oy veren kadınların yüzde 72,1’inin oyunu kaybetmiş. Öte yandan raporda İYİ Parti’nin de kadınların yüzde 53,2’sinin oyunu kaybettiği görünüyor.

KADINLARIN YARISINDAN FAZLASI MUTSUZ

Rapora göre, kadınların yüzde 60,3’ü mutsuz. Bu oran muhalefet partilerine oy veren kadınlarda daha yüksek. HDP’ye oy veren kadınların yüzde 86,8’i, CHP’ye oy veren kadınların ise yüzde 74,1’i Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak mutsuz olduğunu ifade ediyor.

Her ekonomik sınıftan kadının mutsuz olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre en mutsuz kadınlar ise yüzde 65,5 oranla orta sınıf kadınlar. Yaş grupları içinde ise 18-24 arası genç kadınların mutsuzluk oranı diğer yaş gruplarından daha fazla (yüzde 66,4).

KADINLAR GELECEKTEN UMUTSUZ

Araştırmada ayrıca kadınların yüzde 65,8’inin gelecekten umutsuz olduğu verisi dikkati çekti. HDP’ye oy veren kadınların yüzde 92,1’i, CHP’ye oy veren kadınların yüzde 82,2’si, AK Parti’ye oy verenlerin ise yüzde 44’ü gelecekten umutsuz olduğunu ifade ediyor.

En umutsuz kadınlar 18-24 yaş arası genç kadınlar. Genç kadınların yüzde 72,5’inin, gelecek hayalleri karanlık.