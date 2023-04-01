Malatya'da duvarları yıkılan binaya 'hasarsız' raporu verdiler!

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 16:36

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 16:36

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 1 ilden biri olan Malatya'da, 108 bine yakın konutun ağır hasar aldğı veya yıkıldığı açıklandı.

6 Şubat depreminden sonra Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar tespit çalışmaları tekrar başlarken, bazı binalara "hasarsız" raporu verilmesi yurttaşların tepkisini çekti.

"KORKUDAN APARTMANA GİREMİYORLAR"

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 49 numaralı binaya da "hasarsız" raporu verildi. Dairelerde ve merdivenlerde gözle görülür hasar olan binanın sakinleri, eşyalarını almak için bile apartmana giremediklerini belirtti.