Malatya'da duvarları yıkılan binaya 'hasarsız' raporu verdiler!
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'da hasar tespit çalışmaları yeniden başladı. Dairelerin duvarlarının yıkıldığı ve yurttaşların korkudan giremediği bir apartmana verilen 'hasarsız' raporu verilmesi tepki çekti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 1 ilden biri olan Malatya'da, 108 bine yakın konutun ağır hasar aldğı veya yıkıldığı açıklandı.
6 Şubat depreminden sonra Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar tespit çalışmaları tekrar başlarken, bazı binalara "hasarsız" raporu verilmesi yurttaşların tepkisini çekti.
"KORKUDAN APARTMANA GİREMİYORLAR"
Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 49 numaralı binaya da "hasarsız" raporu verildi. Dairelerde ve merdivenlerde gözle görülür hasar olan binanın sakinleri, eşyalarını almak için bile apartmana giremediklerini belirtti.
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