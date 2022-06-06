Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez Erdoğan'a isyan etti: Cami yakıldığını gören var mı?

06 Haziran 2022 Pazartesi, 22:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın cami yakıldı iddialarına isyan etti.

Gezi eylemlerine katılanlara 'sürtük' diyen Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada da 'Camilerimizi yaktılar' iddiasında bulundu. Erdoğan, "Bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi" dedi.

Erdoğan'ın eski doktoru Çömez Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Çömez, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

”Camiye giden, samimi, dürüst ve iyi niyetli tüm müslümanlara sesleniyorum.Allah aşkına, herhangi bir caminin yakıldığını göreniniz var mı?”