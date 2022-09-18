AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu: Uyan Erzurum, hırsız var

Rüşvet ağı iddialarında adı geçen AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nu protesto için Erzurum'da "180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum hırsız var" pankartı asıldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 11:43
AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu: Uyan Erzurum, hırsız var
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker, Sineren’in bu parayı ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine bir arkadaşı tarafından Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’na yönlendirildiğini öne sürmüştü.

'UYAN ERZURUM HIRSIZ VAR'

Halk TV'de yer alan habere  göre, kamuoyu gündeminde de büyük yankı uyandıran rüşvet ağı iddialarına Erzurum'dan pankartlı protesto geldi.

Erzurum'da Üniversite Kavşağı’ndaki üstgeçite "180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum hırsız var" yazılı pankart asıldı.


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