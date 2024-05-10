'Reklam' analizinde ilginç sonuçlar: AKP seçmeni CHP seçmeninden daha az etkileniyor
Yapılan bir çalışmaya göre CHP seçmeni izlediği reklamlara AKP seçmenine oranla daha yüksek puan verme eğilimi gösteriyor.
Reklam analiz platformu Alladsof ve KONDA Araştırma iş birliği ile yapılan çalışmada, çeşitli toplum kesimlerinin reklamlara olan ilgisiyle ilgili dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.
Uzayda televizyon reklamlarını atomik parçalarına ayırarak analiz edilmesiyle yapılan çalışma sayesinde, ortak kümeler altında reklamları birbiriyle benzeştirerek ayrışma noktalarını tespit edebiliyor.
Bu veri kümeleri Konda Araştırma'nın Türkiye temsili bir örneklemle gerçekleştirdiği Türkiye Reklam Algıları Araştırması ile birleştiğinde farklı demografi ve yaşam tarzına sahip insanların hangi tip reklamları beğendiği ortaya çıkıyor.
MUHAFAZAKARLAR "KORKU"LU REKLAMLARI BEĞENİYOR
Çalışmaya göre, muhafazakar kitle, içinde "korku" temalı bir içgörü barındıran reklamları daha fazla beğenirken, modern ve geleneksel muhafazakar kitle içinde "daha fazla" içgörüsü olan reklamları diğer kitlelere oranla daha fazla beğeniyor.
CHP SEÇMENİ DAHA ÇOK ETKİLENİYOR
Çalışmaya göre, CHP seçmeni izlediği reklamlara AKP seçmenine oranla daha yüksek puan verme eğilimi gösterirken, dini muhafazakar hayat tarzına sahip kitle reklamların satın alma kararını en az etkilediği hedef kitle oluyor.
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