Rekor katılım bekleniyor: İstanbul'da tarihi zirve

İsrail ile İran arasında devam eden savaşın gölgesinde,
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. oturumu
bugün İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
“Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla
düzenlenen toplantıya 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanı katılıyor. Zirvenin
ana gündem maddelerinden biri, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları olacak.
REKOR KATILIM BEKLENİYOR
Zirve öncesinde Arap Ligi Olağanüstü Bakanlar Konseyi de
yine İstanbul’da toplanacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin katılım
göstereceği bu toplantılarda, İsrail’in bölgeye yönelik tehditleri ele
alınacak. Gözlemci ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte 1000’e yakın
katılımcının yer alacağı toplantının, teşkilat tarihindeki en yüksek katılımlı
zirve olması bekleniyor.
ERDOĞAN DA KATILIYOR
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da
toplantıya katılım sağlayacak. Zirvenin açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan yapacak.
İran’ın yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Bangladeş, Cibuti,
Endonezya, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün
gibi pek çok ülkenin temsilcileri de dışişleri bakanı düzeyinde İstanbul’da
bulunacak.
Toplantı, yalnızca Orta Doğu değil, küresel diplomasi
açısından da kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.