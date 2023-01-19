Remzi Çayır: 14 Mayıs’ta ya birey diyeceğiz ya da sürü, başka yolu yok!

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 17:37

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 17:37

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Çayır, şunları söyledi:

"BİREY DİYECEĞİZ YA DA SÜRÜ DİYECEĞİZ"

Sayın Cumhurbaşkanı dün çıktı ‘Ülke 14 mayısta seçime gidiyor” diye bir tarih verdi. Neye güvenerek 14 Mayıs’ı söyledi. Cumhurbaşkanının yönetim sisteminin oluşturduğu darbe anayasası kendisine Meclis'i feshetme ve seçimi belirleme tarihi kararı veriyor. Millet 14 Mayıs’ta neyin kararını verecek? Ya statüko diyecek ya keyfiyet diyecek. Ya borçla yaşamaya devam edecek ya üretim diyecek. Ya yasaklara devam edeceğiz ya da özgür toplum oluşturacağız. Ya birey diyeceğiz ya da sürü diyeceğiz başka yolu yok.

"SEN NEREDEYDİN, BOSTAN KORKULUĞU MUYDUN"

Kendi başbakan yaptığı adamı eleştirirken, milletin malını kendisine iç ediyor. Vakıf kurdu önce tahsis yaptı. Başbakan olunca da tahsis ettiği araziyi vakfına geçirdi. Sen neredeydin efendi. Bostan korkuluğu muydun, Cumhurbaşkanı değil miydin niye göz yumdun. Bunlar malı paylaşırken hiç sesleri sedaları çıkmaz, mal paylaşımıda kavga çıkarsa ondan sonra öğreniyoruz biz olanları. Milletin parasıyla siyaset yaparken güzel.

"SIRAYLA ÇAY PARTİSİ YAPIYORLAR"

Muhalefet de aklını başına almalıdır. Aylardır konuşuyorlar. Sırayla çay partisi yapıyorlar. Umudunuz var mı, yok. Projeniz var mı, yok. Oturup oturup kalkıyorlar, iktidarın ekmeğine yağ çalıyorlar. Eğer yeniden Tayyip Erdoğan güçlenirse bu kafalar yüzünden güçlenecek.

"EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA, BEN DE ONLARDAN BİRİSİYİM"

Şu anda emekli olan bir vatandaşın maaşı asgari ücretin altına ben de onlardan birisiyim. Bu milletin 10 sene önce asgari ücretin üzerindeydi emekli maaşı. Şu an devletten nemalananların hali güzel. İktidara uzak olanların anası ağlıyor. 21 senedir ülke yönetiyorsun 21 yılda yapamadığın unuttuğun ne oldu ya bana bir söyle.

"BİR ÜLKÜCÜ BİR ÜLKÜCÜYÜ ÖLDÜREMEZ"

Muhsin Yazıcıoğlu’nun davası aydınlatılırsa Sinan Ateş’i gerçekten öldürmeye azmettirenler de ortaya çıkacaktır. Bir ülkücü bir ülkücüyü öldüremez, öldürenler çapulcular esrarcılar, mafyacılar. Düşünebiliyor musunuz elinizi öpmüş, yanınızda durmuş bir adamı öldürülmesi için başkalarına havale ediyorsunuz. ‘Bu, ben bu vatandaşın delisiyim’ diyenler için utanç vericidir.