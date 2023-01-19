İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan '14 Mayıs' yorumu: 'Tünelin ucunda görünen ışık...'

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 17:12

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 17:12

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Rıdvan Uz ve Tolga Akalın, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Edirne Milletvekili Orhan Çakır, Tekirdağ Milletvekili Enis Kaplan ve Mersin Milletvekili Hakan Sıdal, partinin hafta sonu yapılacak İzmir 3. Olağan İl Kongresi öncesinde İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Kongrede aday olacak isimler arasında taraf tutulduğu iddialarına yanıt veren Genel Başkan Yardımcısı Akalın, İYİ Parti’nin demokrasiyi içselleştiren bir siyasal hareket olduğunu belirterek, “İYİ Parti her evladına eşit mesafede durmuştur, bundan sonra da öyle duracaktır. Biz bir aileyiz. Tüm adayların hepsi bizim kıymetlimizdir. Hangisi kazanırsa da bizim il başkanımızdır. Beş ay sonra iktidarda olacak bir siyasi hareket, evlatları arasında ayırım yapmaz, tam aksine hepsini kucaklar. Bugün de böyle yapıyor, yarın da böyle yapacaktır. Sayın Genel Başkanımız ve partimiz İzmir’deki tüm dava arkadaşlarına aynı mesafededir, her birini canı gönülden kucaklıyordur” dedi.

(Tolga Akalın)



‘PARTİLERİN DÜĞÜNÜDÜR’

Partinin kurulduğu süreçte yaşanılan zorlukları hatırlatan Lütfü Türkkan da şunları söyledi:

“Parti olarak öyle zorluklar yaşandı ki, ‘Bunlar parti bile kuramaz’ dediler, kurduk. ‘Seçime giremez’ dediler, seçime girdik. ‘Kazanamaz’ dediler parlamentoda temsil edilen bir parti olduk. Bunları da cesurlar hareketinin lideri Genel Başkanımız Meral Akşener’in önderliğinde yaptık. Bu kongreler, İYİ Parti’nin muhalefetteki son il kongreleri olacak. Bundan sonraki kongremiz İYİ Parti’nin iktidarının il kongresi olacak. Kongreler siyasi partilerin düğünüdür, herkes bir arada olur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e herkese ‘anne’ diyor. Anne, hiçbir evladını birbirinden ayırt etmez. Biz bir aileyiz. Tüm adayların hepsi bizim kıymetlimizdir. Hangisi kazanırsa da bizim il başkanımızdır. Bu meseleye ne dışarıdan müdahale ederiz ne de bununla ilgili bir girişimde bulunuruz. İzmir’in kaderini İYİ Parti’nin İzmir delegelerine terk etmek zorundayız. Hiçbirimizin bir hükmü veya müdahale hakkımız yoktur. Genel Başkanımız, herkese eşit mesafededir. Tüm adaylarımız değerlidir” diye konuştu.

(Lütfü Türkkan)



‘EŞİT MESAFEDE’

Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz da şunları söyledi:

“Genel Başkanımız, bütün kongrelerimizde, ‘Her arkadaşımızın aday olma hakkı vardır, demokratik bir kongre olmasını istiyorum’ demiştir. Her adaya eşit mesafededir. Hepimizin tarlada izi var, harmanda sözü var.”

(Rıdvan Uz)



‘TÜNELİN UCUNDA GÖRÜNEN IŞIK…’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihiyle ilgili 14 Mayıs’ı işaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, “Genel Başkanımız ‘Mayıslar bizimdir’ dedi. Bizim olan mayıslarda İYİ Parti’nin kazanacağı seçim zaferini bekliyoruz” dedi.

İYİ Parti’nin Türkiye genelindeki oy oranlarıyla ilgili bir anket yaptırıp yaptırmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Dervişoğlu, “Anket yaptırmıyoruz, anket şirketlerine üyeyiz, ortalamayı alıyoruz. İşaretler iyi. Tünelin ucunda görünen ışık, İYİ Parti’nin güneşine benziyor” ifadelerini kullandı.

(Müsavat Dervişoğlu)



Dervişoğlu, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

“İzmir, İYİ parti için çok önemli bir yerdir. İzmir, İYİ Parti’yi kuran yerdir. İzmir’de hiçbir şeyi kişiselleştiremezsiniz. Bu süreçte parti büyüklerinin görevi kutuplaştırmak değil, kucaklaştırmaktır. Herhangi bir şeyi kırmak için burada değiliz, hakkı, hukuku, adaleti ve eşitliği savunuyoruz.

Siyasette kırgınlık olmaz, siyaset kararlı insanların işidir. İzmir demokrasinin beşiğidir. İzmir’in bu süreçte de yerine getirmesi icap eden görevleri olacaktır, İzmir bu görevleri demokrasi inancı ve hürriyet arayışı içerisinde yerine getirecektir. İzmir dersler şehridir, biz bu kenti öğrendikten sonra çok şey öğrendik, burada siyaset yapanların da öğreneceği çok şey vardır, buna ben de dahilim.”