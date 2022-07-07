Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma kararları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 08:03
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma kararları
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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu getirildi.

GÖREVDEN ALINDILAR

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Türker Gürsoy, ikinci başkanı Ali Gürsoy ve üye Ender Şenol görevden alındı. 

MEHMET AKİF EROĞLU GETİRİLDİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu, İkinci başkanlığa Davut Menteş, üyeliklere ise Yusuf Dinç ve Mahmut Güngör atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


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