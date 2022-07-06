Resmi Gazete'den duyuruldu: KKM'de değişikliğe gidildi
Tüzel kişilere dövizden TL'ye geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi. Buna göre yurt içi yerleşik tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 aralığında bankalarda mevcut olan döviz tevdiat hesaplarını TL'ye dönüştürebilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Mart'a kadar açılmış olması şartı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 dönemindeki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.
Söz konusu tebliğ, döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Video Haberler
- Avcılar'da gece yarısı ilginç olay
- 'Ben hayattan bıktım, yetişemiyorum ya!'
- Beyoğlu'nda pitbullu gaspçılar yakalandı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Beton mikserinin altında kalan sürücü kurtarıldı
- Polisten kaçtı, 'Çekmeyin ünlü olmak istemiyorum' dedi
- Ölen köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü
- Park halindeki yolcu otobüsünde yangın
- Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
- Minibüsün 'klima motorundan' çıkanlar pes dedirtti
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!
- Cem Yılmaz'dan 'Çağlar Çorumlu' itirafı
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!