Resmi Gazete’de yayımlandı: Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şennur Aldemir Doğan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Türkay Dalan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Taner Beyoğlu, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Onur Gözet, Sinema Genel Müdür Yardımcılığına Kemal Uysal, Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Hazım Ücün, Şırnak Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne İrfan Tekin atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Punar, Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür yardımcılıklarına Adem Tuncer ve İlkay Akçay atanırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcılığına Ferhat Güngör getirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Abdulkadir Sarı, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin görevlerinden alınırken, I. Hukuk Müşavirliğine Hakan Sezgin'in ataması yapıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve Prof. Dr. Münire Kevser Baş atandı.
Resmi İlanlar
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