Son Dakika... Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Kıbleyi bilmeyenler...'

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 16:52

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 17:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Enkazları kaldırıyoruz. İnşallah en yakın zamanda konutları bitirerek 'hakedenlere' teslim etmenin gayreti içersinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Buradan afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikle ilk kıblemiz Mescid'i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimizede dua ediyoruz. Buradan bir damla suya, bir kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde ramazanı geçiren kardeşlerimize dua ediyoruz. Buradan her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağmen inançlarına sahip çıkan gurbetçilerimize dua ediyoruz.

Anlıyorum anlıyorum. Seccadeyi gösteriyor da. Seccadeyi niye gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız siz kıblenizi biliyorsunuz. Ama kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabı ile basarlar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz belirleyeceksiniz. Kardeşlerim bizim derdimiz var. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim verecektir. Kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz.

Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u başka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan da bir ilçemiz. Şu an toplandığımız meydanın bizim için çok ayrı bir anlamı ve önemi var. Diyorum ya "Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa" İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan.

Sordum emniyete, "Bugünkü bu törende katılım ne?" Aldığım cevap şu; "50 bin" "Yürüyoruz, yürücek bu millet arkadan" diyorlar.

Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmaktı. Fakat ziyaretimiz ilçedeki diğer vatandaşların da yoğun ilgisiyle bir anda kıraathanenin önü miting alanına döndü. O gün kardeşlerimizin gösterdiği sevgiyi hiçbir zaman unutmadık. Bakımsızlığın, hizmetsizliğin pençesinde kıvranan o eski Pendik'i de asla unutamadım. İstanbul'u ve Pendik'i bir daha eski günlerine döndürmemek için canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin çevresini değiştirdik. O gün kaderine terk edilmiş mahallelerimiz, bugün kültürel ve sosyal imkanlarıyla göz dolduruyor. Bugün değişik bir Pendik var.

Türkiye büyüsün, Türkiye güçlensin. Milletimiz hakettiği hayat standartına kavuşsun diye ter döküyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak sizin için yaptık. Sizin tasvif etmediğimiz, bizi size karşu mahçup edecek hiçbirşey yapmadık. Gizlimiz saklımız yok. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır.

Bu kardeşiniz size ne anlatsın? Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu. İstanbul'a belediye başkanı olduğu zaman çöp, çamur, çukur muydu İstanbul? Bu İstanbul'u pırıl pırıl bir hale getirdik mi? CHP'den almadık mı biz o zaman İstanbul'u?

Kardeşlerim bu bay bay Kemal aday oldu biliyorsunuz. Aday olduğu zaman Kağıthane'yi sordular ne dedi? Aynı gafları şimdide yapıyor. Bundan bırakın belediye başkanı olmayı cumhurbaşkanı olmaz. Şimdi ne yaptılar? Altılı masa dediler yedili masa dediler hala anlaşamadılar. Bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak? Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda, dış politikada dünyaya mesajımızı verdik mi?"

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