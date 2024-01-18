İyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

Cumhuriyet’e konuşan Adalı, “Sanık, boşanmak isteyen eşini 18-20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme sırasında ‘Beni aldattı, sevgilisiyle gördüm’ gibi klasik savunma yaparak tabiri caizse mahkemenin gözüne girdi. Fakat üyelerden biri muhalefet şerhi koymuştu. Üye hâkim muhalefet şerhinde indirim yapılmamasını ağırlaştırmış müebbet ceza çarptırmasını talep etti” dedi.

Adalı, “Türk Ceza Kanunu’nda bulunan tüm indirimler sanık hakkında uygulandı. Yargıtay’dan bu dosyanın döneceğine inanıyorum ve ümit ediyorum bütün kadınlar adına” ifadelerini kullandı.