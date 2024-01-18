İyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı!
İstanbul Ataşehir’deki iki yıl önce boşanma aşamasında olduğu eşi Sema Ersin’i öldüren Tuncay Kılıç’a mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak bu hem “haksız tahrik” hem takdir indirimi ile 18 yıl 4 ay hapis cezasına indirildi. Kararın ardından Ersin’in ailesinin başvurduğu istinaf mahkemesi kararı onadı. Ersin ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, dosyayı Yargıtay’a taşıdıklarını açıkladı.
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Cumhuriyet’e konuşan Adalı, “Sanık, boşanmak isteyen eşini 18-20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme sırasında ‘Beni aldattı, sevgilisiyle gördüm’ gibi klasik savunma yaparak tabiri caizse mahkemenin gözüne girdi. Fakat üyelerden biri muhalefet şerhi koymuştu. Üye hâkim muhalefet şerhinde indirim yapılmamasını ağırlaştırmış müebbet ceza çarptırmasını talep etti” dedi.
Adalı, “Türk Ceza Kanunu’nda bulunan tüm indirimler sanık hakkında uygulandı. Yargıtay’dan bu dosyanın döneceğine inanıyorum ve ümit ediyorum bütün kadınlar adına” ifadelerini kullandı.