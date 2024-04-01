Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin aldığı büyükşehirlerin tam listesi...

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile yeni yerel yönetimlerini belirledi. 30 büyükşehir belediyesinde hangi parti hangi belediyeyi kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:18
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin aldığı büyükşehirlerin tam listesi...
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Yurt genelin milyonlarca insan dün sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 76 olduğu seçimde ülke genelinde yaklaşık 206 bini aşkın sandıkta oy kullanıldı.

AKP için seçimin en kritik noktası olan İstanbul’da iktidar hezimete uğradı. 2019’da yenilenen seçimde 800 bin olan fark bu seçimde 1 milyonun üzerine çıktı.

Peki 30 büyükşehir belediyesinde hangi parti hangi belediyeyi kazandı? 

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Cemil Tugay kazandı.

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Bozbey kazandı.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Muhittin Böcek kazandı.

BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ahmet Akın kazandı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ayşe Ünlüce kazandı.

DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı.

MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ahmet Aras kazandı.

AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Candan Yüceer kazandı

MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Vahap Seçer kazandı.   

MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ferdi Zeyrek kazandı. 

ADANA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeydan Karalar kazandı.


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