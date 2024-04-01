AKP'ye büyük şok: Madenci kentleri artık CHP'de

Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:15

Güncelleme: 01.04.2024 - 09:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), milliyetçi, muhafazakar seçmenin yoğunlukta olduğu Karadeniz Bölgesi'nde oyunu büyük oranda artırdı.

Mevcut belediyeleri Artvin, Bolu ve Sinop korumayı başaran CHP, BirGün'ün aktardığına göre; madenci kentleri Zonguldak ve Bartın'ın yanı sıra Giresun, Amasya, Kastamonu'nda da seçimleri kazandı.

ZONGULDAK: Madenci kenti Zonguldak'ta yarış CHP’nin adayı Tahsin Erdem ile AKP’nin adayı mevcut belediye başkanı Ömer Selim Alan arasında geçti. Oyların yüzde 52,77'sini alan CHP'nin adayı Tahsin Erdem rakibine fark atarak ipi göğüsledi. AKP'nin adayı Alan, yüzde 36,92 oy alabildi. Sonuçların açıklanmasının ardından Madenci Anıtı'nda buluşan CHP'li yurttaşlar, seçim zaferini kutladı.

BARTIN: Bir diğer madenci kenti Bartın'da CHP'nin adayı M. Rıza Yalçınkaya, MHP'nin adayı H. Fahri Fırıncıoğlu yarıştı. Oyların yüzde 51,86'sını alan CHP adayı Yalçınkaya seçimi kazanırken, MHP'nin adayı Fırıncıoğlu yüzde 36,11 oy aldı.

KASTAMONU: CHP, 1989-1994 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanı olarak görev yapmış olan Faruk Nuhoğlu'ndan sonra, 35 yıl aradan sonra Kastamonu Belediye Başkanlığı'na yeniden kavuştu. Yüzde 48,15 oranında oy alan CHP'nin adayı Hasan Baltacı, yüzde 36.68 oy alan AKP'nin adayı Tahsin Babaş'ı geride bırakarak ipi göğüsledi.

GİRESUN: CHP'nin Belediye Başkanı adayı Fuat Köse oyların 49,11'ini alarak seçimleri kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Fuat Köse, Atatürk Meydanı'nda partililere seslendi. “Helal olsun size, tamirci çırağını belediye başkanı yaptınız” diyen Köse, "Bembeyaz bir sayfa açacağız. Korkunun hakim olmadığı, kinin, nefretin, tehdidin olmadığı, adaletin olduğu bembeyaz bir sayfa açacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kutuplaştırmayacağız, ayrıştırmayacağız" dedi.

AMASYA: Kentte CHP büyük bir sürprize atarak seçimleri kazanmayı başardı. CHP'nin adayı Turgay Sevindi oyların yüzde 41,99'unu alarak ipi göğüsledi. AKP'nin adayı Mehmet Uyanık ise 28,55 oy aldı.

ARTVİN: Oyların yüzde 44,61’ini alan CHP'li Bilgehan Erdem belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise CHP’li 5 aday seçimi önde tamamlarken, AKP 3 belediye başkanlığı kazandı. Ardanuç'ta AKP’li Emrah Yılmaz, Arhavi'de AKP’li Turgay Ataselim, Şavşat'ta AKP’li Durmuş Aydın, Borçka'da CHP’li Ercan Orhan, Hopa'da CHP’li Utku Cihan, Kemalpaşa'da CHP’li Erhan Yılmaz, Murgul'da CHP’li Mehmet Yıldırım, Yusufeli’de CHP’li Barış Demirci seçimin galibi oldu.

SİNOP: CHP'nin adayı Metin Gürbüz oyların 49.13'ünü alarak seçimi kazandı. AKP'nin adayı Yakup Üçüncüoğlu yüzde 39.41 oy aldı.

BOLU: CHP'li mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden seçildi. Özcan oyların yüzde 53,94'ünü alırken rakibi AKP'li Emin Demirkol yüzde 28, 48 oy aldı.

AKP, Trabzon, Samsun, Rize, Ordu, Bayburt, Çorum, Düzce illerinde MHP ise Gümüşhane, Tokat ve Çankırı’da seçimleri kazandı.