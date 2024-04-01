Tek adama ders: Yerel seçimlerde CHP ‘yüzde 25’lik cam tavanı kırdı’, oyunu 7 puan artırdı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:10

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:10

Kesin olmayan sonuçlara göre ittifak yapmamasına karşın Ankara ve İstanbul da dahil elindeki büyükşehir belediyelerini koruyan CHP, bunlara Denizli, Manisa, Balıkesir ve Bursa’yı ekledi. Elindeki il belediyelerini de korumayı başaran CHP, yönettiği belediyelerin arasına Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Amasya, Giresun, Adıyaman ve Kilis’i ekledi.

HARİTA KIRMIZIYA BOYANDI

CHP Genel Merkezi’nde seçim günü Ankara’da olan genel başkan yardımcılarının oylarını kullandıktan sonra partiye gelmesiyle başladı. CHP lideri Özgür Özel ise memleketi Manisa’da oyunu kullandıktan sonra Ankara’ya gelerek seçimi genel merkezde, kurmaylarıyla takip etti. Genel merkezin bir katı seçim koordinasyonu için ayrıldı. CHP lideri Özel de üst katlara kurulan ekranlardan seçimi takip etti. Seçim sebebiyle CHP Genel Merkezi’ne ziyaretçi alınmadı. Genel merkezin olduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Sandıklar açılmaya başladığı zaman genel merkezde sonuçlar için “Türkiye hiç olmadığı kadar CHP’nin kırmızısını gördü” yorumları yapıldı.

TARİHTE İLKLERİN SEÇİMİ

CHP lideri Özel’in de gece geç saatlerde paylaştığı ve kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 2019’da kazandığı İstanbul, Ankara İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Mersin, Tekirdağ, Adana ve Aydın büyükşehir belediyelerini korudu. Bunların yanına CHP lideri Özel’in memleketi Manisa’ya, Denizli’yi, Balıkesir’i ve Bursa’yı ekledi.

AKP KAYBETTİ

Aynı zamanda 2019’da kazanılan Edirne, Çanakkale, Bolu, Yalova, Kırşehir, Burdur, Sinop, Artvin ve Ardahan belediyelerini de korumayı başardı. CHP’nin koruduğu belediyeler arasında İYİ Parti ile bozulan ittifak sonrası el değiştiren Bilecik’in de yer alması dikkat çekti. Parti bunların dışında; Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Amasya, Giresun, Adıyaman ve Kilis’te kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandı. Sandıkların yüzde 65’inin açıldığı zaman itibarıyla CHP Türkiye genelinde birinci parti olarak yerini alarak ilk defa AKP’yi geride bıraktı.

İL SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Önceki seçimlerde Türkiye genelindeki oyu yüzde 30 olan CHP, yaklaşık 7 puan artırdı. CHP 1989’dan sonra ilk kez Adıyaman’ı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Afyonkarahisar’ı, 1977’den beri ilk kez Amasya’yı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kırıkkale’yi kazandı. Böylece CHP’nin önceki seçimlerde 21 olan il sayısı 36’ya yükseldi. Karadeniz’de de önemli bir başarı elde eden CHP, Ordu ve Trabzon’da merkez ilçeleri belediyelerinin anasına kattı. Deprem sürecinden sonra adaylığı tartışılan Lütfü Savaş’ın yönettiği Hatay’da da seçim yarışı kıyasıya sürdü. Seçimi burada CHP az farkla kazandı.