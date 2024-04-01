İlk kez ikinci parti: Türkiye genelindeki oylarda CHP’nin gerisine düşen iktidarda 31 Mart hüsranı yaşanıyor

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:00

AKP, dünkü yerel seçimlerde tarihinde ilk kez Türkiye genelinde, aldığı oy oranı ile CHP karşısında “ikinci parti” konumuna düştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde AKP kaybeden parti oldu. İstanbul’da Murat Kurum, Ankara’da Turgut Altınok, İzmir’de Hamza Dağ beklenen başarıyı yakalayamadı.

AKP, kaleleri arasında sayılan Bursa, Balıkesir, Denizli ve Adıyaman’da da CHP’ye yenildi. AKP, 2019’da Bursa’da yüzde 49.61, Balıkesir’de yüzde 47.77, Denizli’de yüzde 50.56, Adıyaman’da ise yüzde 53.22 oy alarak belediye başkanlıklarını kazanmıştı. Ancak dünkü seçimlerde AKP’nin Bursa’daki oyu yüzde 38.83’e, Balıkesir’de 40.96’ya, Denizli’de yüzde 37.54’e ve Adıyaman’da yüzde 27.96’ya geriledi ve “kalesi olan” illeri CHP’ye kaptırdı.

ŞANLIURFA SÜRPRİZİ

AKP’ye bir şok da Şanlıurfa’dan geldi. Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AKP uzlaşı sağlayamamış ve YRP kendi adaylarıyla seçime katılacağını açıklamıştı. YRP ise pek çok ilde eski AKP’li isimleri belediye başkan adayı göstermişti. Eski AKP milletvekili ve Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı aday gösteren YRP, yine “AKP’nin kalesi” olarak bilinen ve 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremden sonra “deprem illeri” arasında yer alan Şanlıurfa’da AKP’ye yüzde 3.54’lük fark attı. Gülpınar, gazetemizin basıldığı saatlerde rakibi AKP’li Zeynel Abidin Beyazgül karşısında yüzde 37.74 oy alarak ipi göğüsleyen isim oldu. AKP’nin adayı Beyazgül ise yüzde 34.2 oy alabildi. Ordu’da da AKP’nin adayı Mehmet Hilmi Güler, yüzde 40.14 oy aldı. 2019’da da AKP’nin Ordu adayı olan Güler’in o dönemki oyu ise yüzde 56.92 idi. Güler’in, eski AKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti’nin Ordu adayı Enver Yılmaz karşısında, yüzde 16.78 oy kaybetmesi dikkat çekti.

Öte yandan AKP ve MHP’de, seçim sonuçları karşısında sessizlik hâkimdi. Erdoğan, İstanbul ve Ankara’daki farklı sonuçların ardından erken saatlerde Kısıklı’daki konutundan çıkarak Ankara’ya geldi. Saat 22.30’da AKP genel merkezinde “balkon konuşması” yapması beklenen Erdoğan, konuşmayı, Genel Merkezde kalabalığın olmaması gerekçesiyle saat 00.30’a erteledi.