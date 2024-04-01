Kaleleri ‘CHP fethetti’: Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde ‘hezimete uğradı’, AKP, tarihinde ilk kez ikinci parti oldu

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:00

Türkiye dün sandık başına gitti. Oy verme işlemleri bazı illerde saat 16.00’da, diğer illerde ise saat 17.00’de son buldu ve sandıklar açılmaya başlandı. Bu yerel seçimlerde katılım oranında Türkiye geneli katılım oranında önceki seçimlere göre düşüş yaşandı. Kesin olmayan seçimlere göre, dün gerçekleşen yerel seçimde katılım oranı yüzde 80’de kaldı. Mayıs 2023’te gerçekleşen genel seçimlerde katılım oranı yüzde 84.1 iken Mart 2019’daki yerel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 84.6 idi.

Gelen ilk sonuçların ardından AKP’de “büyük şok” yaşadı. Ankara’da Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a karşı büyük farkla belediye başkanlığını kaybetti. 2019’da yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.11, o dönem Millet İttifakı’nın ortak adayı olan Mansur Yavaş ise yüzde 50.93 oy ile belediye başkanı seçilmişti. Ancak dünkü seçimlerde Yavaş, yüzde 58.79 oy alarak, rakibi Altınok’a yüzde 25.1 oy fark attı. AKP, Ankara’da deyim yerindeyse “hezimete uğradı.”

'KAFA KAFAYA' DEĞİL FARKLA KAZANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yerel seçim çalışmalarına başlamış ve başta İstanbul ve Ankara olmak üzere “CHP’nin yönettiği 11 büyükşehiri Cumhur İttifakı’na katacaklarını” ileri sürmüştü. Ancak sonuçlar Erdoğan’ın beklediğinin tersi sonuçlandı. İstanbul’da Cumhur İttifakı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u aday göstermiş ve seçim kampanyasını da “İstanbul’un deprem riskine karşı kentsel dönüşüm projeleri” üzerine oturtmuştu. Ancak İstanbul’da da AKP, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu karşısında, gazetemizin basıldığı saatlerde yüzde 9.48 oy fark yedi. Oysa anketlerin birçoğunda İmamoğlu ile Kurum’un “kafa kafaya” seçim yarışına gireceği ve “son kertede ipi göğüsleyenin seçimi kazanacağı” iddia edilmişti. İstanbul’da İmamoğlu, AKP’ye “tarihi fark atmış oldu.”