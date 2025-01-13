Rıza Akpolat gözaltında... CHP'li Gökhan Günaydın'dan dikkat çeken paylaşım: 'Operasyona gerekçe gösterilen firma AKP'li belediyelerden de ihale aldı'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:10

Güncelleme: 13.01.2025 - 13:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "suç örgütü üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma" ve "mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

O FİRMA DEVLET KURUMLARINDAN VE AKP'Lİ BELEDİYELERDEN DE İHALE ALMIŞ!

Günaydın, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyona gerekçe olarak gösterilen firmanın devlet kurumlarından ve AKP belediyelerinden aldığı ihaleleri paylaştı.

Günaydın’ın paylaşımı şöyle:

"Beşiktaş operasyonuna gerekçe gösterilen firmanın,

1- Devlet Kurumlarından aldıkları ihaleler;

EÜAŞ, TAPDK, DHMİ, Yargıtay, Siirt İl Özel İdaresi, yüksek öğretim kurumları ve/veya hastaneler (Şanlıurfa, Gaziantep, Uludağ, Pamukkale, Meram, Balıkesir, Antalya, Cerrahpaşa).

2- AKP belediyelerinden aldıkları ihaleler;

İsparta, Bahçelievler, Elazığ, Trabzon Büyükşehir, Kahramanmaraş Büyükşehir, Haliliye, Yakutiye.

Bu ihalelerin toplamı 4 milyar TL’nin üzerinde.

Salt bu veri dahi, Beşiktaş operasyonunun, içeriğinden bağımsız biçimde, araçsallaştırılmış hukuk üzerinden siyasi saiklere gerçekleştirildiğine yönelik karine oluşturmaktadır."