Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'ya sürpriz talip: Görüşmeler başladı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Gabriel Paulista'ya Brezilya'dan bir takımın talip olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'ya sürpriz talip: Görüşmeler başladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:57

Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle performansı sekteye uğrayan Gabriel Paulista'ya Brezilya'nın Corinthians takımının talip olduğu iddia edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Corinthians, siyah beyazlı takımın defans oyuncusu Paulista ile sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. Brezilya kulübünün, 34 yaşındaki stoperin şartlarını öğrenmek için Gabriel Paulista'nın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

CORINTHIANS'TA OYNAMAK İSTİYOR

Haber detayında; Paulista'nın, doğduğu şehir Sao Paulo'nun takımı olan Corinthians'a büyük bir sevgi beslediği ve yakın çevresine bir gün siyah beyazlı takımda forma giyme arzusunda olduğunu dile getirdiği ileri sürüldü.

Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun sakatlığı nedeniyle şubat ayında sahalara döneceği hatırlatıldı.

Gabriel Paulista, Beşiktaş'ta 16 maçta forma giyerken, 1 kez fileleri havalandırdı ve 1 kez de asist yaptı.


Etiketler: #corinthians #beşiktaş #Gabriel Paulista

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