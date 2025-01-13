Son dakika... CHP'den Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama: 'Türkiye şafak operasyonlarından kurtulmalı'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:14

Güncelleme: 13.01.2025 - 12:25

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bu sabah gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özgür Çelik, burada yaptığı açıklamada, “Babasının yanındayken Emniyet'e götürüldü. Şu anda İstanbul'a getiriliyor. Türkiye şafak operasyonlarından kurtulmalı’ dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL İLE SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Çelik, şunları söyledi:

"Şafak operasyonuyla uyandık. Sabahın saat 4.30’unda Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın İstanbul’daki ikametgahına gittiler. Annesi evdeydi. Şu anda Altınoluk’tan İstanbul’a doğru hareket ediyor. Babasının yanında bulunduğu esnada alındı. Hukuk komisyonumuz bütün süreci titizlikle takip ediyor. Genel Başkanımız Özgür Özel ile sürekli irtibat halindeyiz. Çağırılsa ifade vermeye gidecek belediye başkanlarımız, şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor. Türkiye bu şafak operasyonlarından kurtulmak zorundadır. Biz bu uygulamalara karşı vatandaşlarımızla birlikte mücadelemizi hepbirlikte sürdüreceğiz."

'İKTİDAR CHP'Lİ BELEDİYELERE SAVAŞ AÇIYOR'

Çelik'in ardından sözü CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek aldı.

"3 ay önce kreşlerle başlayan, kültür etkinlikleriyle, konserlerle devam eden Kent Lokantaları üzerinden iktidarın yürütmeye çalıştığı tüm kampanyalar geri tepmiştir" diyen Zeybek, "Benim CHP'li belediye başkanlarım iktidarın kreşlerle ilgili mücadelesine adeta meydan okurcusuna 30 Kasım tarihinde 651 olan kreş sayısını 26 Aralık tarihinde 689'a çıkardılar. Bugün itibarıyla kreş sayımız 700'ün üzerinde. CHP'li belediyeler ne yaparlarsa iktidar bunlara savaş açıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından yürütülen 'ihale yolsuzluğu' soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.

İstanbul'da "bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının" tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EDREMİT'TE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit İlçesine bağlı Narlı mahallesinde jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Konu ile ilgil İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık üç aylık süreçte elde olunan delillere göre;

1-)Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren (24) şüpheli hakkında Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Rüşvet Verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Mal Varlığı Değerlerini Aklamak Suçlarından,

2-)Aralarında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı belediye görevlisi (12) şüpheliyle ilgili olarak (Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından , Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerin tespiti) İhaleye Fesat Karıştırmak, Rüşvet Almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından (11) şüpheli hakkında (şüpheli Ahmet Özer silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğundan gözaltı işlemi icra edilmemiş olup bilahare sevki sağlanacaktır),

3-)Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplamda (10) şüpheli hakkında ; Suç örgütü üyeliği , İhaleye fesat karıştırma , Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından,

Olmak üzere toplamda (47) şüpheli hakkında 13.01.2025 saat: 05.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararları verilmiş olup kararların icrasına yönelik işlemler devam etmektedir."