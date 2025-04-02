Rıza Akpolat’tan yeni mesaj: ‘Üç ay geçti, nefes almanın zorlaştığı zamanlar oluyor’

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ”Dört duvar arasında üç ay geçti. Nefes almanın zorlaştığı zamanlar oluyor, yalan değil. Ama bizler halka hizmet için yola çıktığımızda göze almıştık tüm olabilecekleri. Bir tek kızlarımdan ayrı kalmayı aklımın ucundan geçirmemiştim” diye yazdı.

Rıza Akpolat’tan yeni mesaj: ‘Üç ay geçti, nefes almanın zorlaştığı zamanlar oluyor’
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 21:25

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı. 

Akpolat şunları kaydetti:

"Dört duvar arasında üç ay geçti. Nefes almanın zorlaştığı zamanlar oluyor, yalan değil. Ama bizler halka hizmet için yola çıktığımızda göze almıştık tüm olabilecekleri. Bir tek kızlarımdan ayrı kalmayı aklımın ucundan geçirmemiştim. Duru ve Deren. Güzel evlatlarım. Bugün açık görüşüme geldiler. 

Özlemi gidermek mümkün değil. Bir anlık da olsa nefes aldım onlarla. Bir evladım daha var onun da adı Deren. Yol arkadaşım Resul Emrah Şahan'ın kızı. Küçücük elleriyle kapıya bu yazıyı yazmış, avukatlarım gösterdi. Bilmez miyim? Amacı babasını korumak. Oysa biz korumalıydık evlatlarımızı. 

Evlatlarımızı koruma hakkımızı da geri alacağız elbet. Birbirimize sımsıkı sarılamadığımız sınırsız zamanları da. Bu dört duvardan çıkacağız elbet. Vicdan rahatlığıyla sarılacağız gözbebeklerimize. O güne dek hasretimiz direnç olsun en sevdiklerimize.”


Etiketler: #rıza akpolat #silivri

İlgili Haberler

Rıza Akpolat’ın avukatı Gökçe, tutuklanma sürecine ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu: 'Deliller somut değil'

Rıza Akpolat’ın avukatı Gökçe, tutuklanma sürecine ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu: 'Deliller somut değil'
Çok konuşulacak kulis: AKP içerisinde 'Rıza Akpolat' kararı rahatsızlığı var

Çok konuşulacak kulis: AKP içerisinde 'Rıza Akpolat' kararı rahatsızlığı var
Son Dakika... Rıza Akpolat'ın tutuklandığı soruşturmada Ahmet Özer için de tutuklama kararı verildi

Son Dakika... Rıza Akpolat'ın tutuklandığı soruşturmada Ahmet Özer için de tutuklama kararı verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler