Rıza Akpolat’tan yeni mesaj: ‘Üç ay geçti, nefes almanın zorlaştığı zamanlar oluyor’
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ”Dört duvar arasında üç ay geçti. Nefes almanın zorlaştığı zamanlar oluyor, yalan değil. Ama bizler halka hizmet için yola çıktığımızda göze almıştık tüm olabilecekleri. Bir tek kızlarımdan ayrı kalmayı aklımın ucundan geçirmemiştim” diye yazdı.
Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.
Akpolat şunları kaydetti:
"Dört duvar arasında üç ay geçti. Nefes almanın zorlaştığı zamanlar oluyor, yalan değil. Ama bizler halka hizmet için yola çıktığımızda göze almıştık tüm olabilecekleri. Bir tek kızlarımdan ayrı kalmayı aklımın ucundan geçirmemiştim. Duru ve Deren. Güzel evlatlarım. Bugün açık görüşüme geldiler.
Özlemi gidermek mümkün değil. Bir anlık da olsa nefes aldım onlarla. Bir evladım daha var onun da adı Deren. Yol arkadaşım Resul Emrah Şahan'ın kızı. Küçücük elleriyle kapıya bu yazıyı yazmış, avukatlarım gösterdi. Bilmez miyim? Amacı babasını korumak. Oysa biz korumalıydık evlatlarımızı.
Evlatlarımızı koruma hakkımızı da geri alacağız elbet. Birbirimize sımsıkı sarılamadığımız sınırsız zamanları da. Bu dört duvardan çıkacağız elbet. Vicdan rahatlığıyla sarılacağız gözbebeklerimize. O güne dek hasretimiz direnç olsun en sevdiklerimize.”
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük'e canlı yayında sert tepki!
- Hakan Fidan'a 'İmamoğlu' tepkisi
- İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin flaş gelişme!
- İBB operasyonlarına halktan büyük tepki!
- Alışverişe çıkan Ticaret Bakanı'na, CHP'den ilk yanıt!
- Özel'den TOBB Başkanı'na sert yanıt!
- 'Boykot' çağrısı uyutmadı!
- Özel'den derbi için çağrı
- O kişilerin emekliliği iptal edilecek!
- Tutuklu başkan için kritik rapor