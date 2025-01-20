Son Dakika... Rıza Akpolat'ın tutuklandığı soruşturmada Ahmet Özer'e tutuklama talebi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklandığı 'rüşvet' soruşturmasında adı geçen Ahmet Özer, bugün ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddiasıyla liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklandığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında adı geçen Ahmet Özer, bugün bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılıyla savcıya ifade verdi.
TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
Terör soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "İhaleye fesat karıştırmak", "Rüşvet almak" ve "Haksız mal edinme" şeklinde suçlamalar yöneltilmişti.
Bugün akşam saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Özer, "İhaleye fesat karıştırma" iddiasıyla utuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Etiketler: #rıza akpolat #ahmet özer #tutuklama
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