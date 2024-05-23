'Roma' gezisi gündem olmuştu: TGC’den açıklama geldi

TGC, İBB Başkanı İmamoğlu’nun İstanbul’da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları’nın imza töreni için kalabalık bir gazeteci grubu ile Roma’ya yaptığı ziyarete dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:03
'Roma' gezisi gündem olmuştu: TGC’den açıklama geldi
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu, önceki gün yapılan toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Roma'ya 45 basın mensubuyla birlikte gitmesiyle ilgili tartışmaları değerlendirdi. 

Toplantının ardından yapılan açıklamada gazetecilerin görevlerini yaparken Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni dikkate alması gerektiği vurgulanarak “Bildirgeye göre gazeteci yayın yaparken öncelikle halkın haber alma hakkı, mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi ölçütlerini göz önünde bulundurur. Gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve sesini duyuramayanların sesi olmakla yükümlüdür. Bildirgenin kurumsal çıkar ve davetler maddesine göre; gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır” denildi.

KAMU KAYNAĞI VURGUSU

Açıklamada masraflarını ticari kuruluşların karşıladığı gezilere katılarak karşılığında ürün ve marka tanıtımı içeren yayın yapılmaması gerektiğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

“İstisnai durumlarda gidilen ve masrafları karşılanan gezinin haber yapılması halinde de gezinin davet olduğu açıkça belirtilmelidir. Hem iktidarın hem de muhalefetin liderleri, belediye başkanları sahip olduğu kaynakların, kamu kaynağı olduğunu unutmadan hareket etmelidir. Haber amaçlı toplantılarda, yurt içi ve yurt dışı gezilerde kamu vicdanını yaralayan abartılı harcamalardan kaçınılmalıdır. Siyasetçiler haber amaçlı toplantı ve gezilerine her medya kuruluşundan bir temsilciyi davet edebilmeli, akreditasyon uygulamamalıdır."


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