THY'den Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahatiyle ilgili açıklama yaptı. Üstün, seyahatin yapıldığı Boeing-737 uçağının THY tarafından kiralama yöntemiyle tahsis edildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:57
THY'den Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gazetecilerle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yollarına gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.



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