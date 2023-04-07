Rozetini Özdağ taktı... Erdal Sarızeybek Zafer Partisi'ne katıldı

Geçen yıl İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliğinden istifa eden Emekli Albay Erdal Sarızeybek, Zafer Partisi'ne katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:17
Rozetini Özdağ taktı... Erdal Sarızeybek Zafer Partisi'ne katıldı
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliğinden istifa eden Erdal Sarızeybek, Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'ne katıldı.

Sarızeybek'e rozetini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ taktı.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Sarızeybek'e "hoşgeldin" dedi. 

Özdağ, paylaşımında "Sayın Erdal Sarızeybek Zafer Partisi saflarına katıldı. Aramıza hoşgeldiniz" ifadelerinde bulundu. 

Sarızeybek geçen İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifasını "17 yıldır, alnı açık başı dik, huzurunuzdayım. Onca mücadele, çaba, onca cefa onca feda. Meselenin hala koltuk merakı olduğu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim; ‘Erdal Sarızeybek siyasi parti üyeliğini sonlandırıp, Genel İdare Kurulu Üyeliği’ni düşürdü’" ifadeleriyle duyurmuştu. 

 


Erdal Sarızeybek Ümit Özdağ Zafer Partisi

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