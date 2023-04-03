Zafer Partisi'nden 'sandıklara sahip çıkın' çağrısı
Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Twitter hesabından; Zafer Partisi adına sandık müşahidi olma çağrısı yaptı. Paylaşımına iletişim bilgilerin paylaşan Aslan, “Sandıklara sahip çıkalım” mesajını verdi.
Zafer Partisi, sosyal medya hesaplarından sandıklara sahip çıkılması için sandık müşahidi olunması çağırısında bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Twitter hesabından; iletişim bilgilerini de ekleyerek, “Zafer Partisi seçim müşahidi olarak sandıklarda oyunu savun. Aşağıdaki hattıma ismini, oy kullanacağın il /ilçeyi yaz. Sana döneceğim” paylaşımında bulundu.
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