Zafer Partisi'nden 'sandıklara sahip çıkın' çağrısı

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Twitter hesabından; Zafer Partisi adına sandık müşahidi olma çağrısı yaptı. Paylaşımına iletişim bilgilerin paylaşan Aslan, “Sandıklara sahip çıkalım” mesajını verdi.

ANKA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 20:56
Zafer Partisi'nden 'sandıklara sahip çıkın' çağrısı
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Zafer Partisi, sosyal medya hesaplarından sandıklara sahip çıkılması için sandık müşahidi olunması çağırısında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Twitter hesabından; iletişim bilgilerini de ekleyerek, “Zafer Partisi seçim müşahidi olarak sandıklarda oyunu savun. Aşağıdaki hattıma ismini, oy kullanacağın il /ilçeyi yaz. Sana döneceğim” paylaşımında bulundu.


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