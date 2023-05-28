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RTÜK Başkanı Şahin'den 'seçim yasağı' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından seçim yasaklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:01
RTÜK Başkanı Şahin'den 'seçim yasağı' açıklaması
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda medyadan azami dikkat beklediklerini ifade ederken, “Seçim sonuçlarının 21.00’den önce verilmesi yasak kapsamındadır” denildi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 21.00 olan yasak saatini öne çekebileceği belirtildi. 

Şahin’in paylaşımı şöyle:


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