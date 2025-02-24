RTÜK Başkanı Şahin'e 'kongre' tepkisi: 'Cezaların gerekçelerini ifşa etmiş oldu'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:18

Güncelleme: 24.02.2025 - 17:18

RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AKP kongresi için gönderdiği mesaja sert tepki gösterdi.

Keser, "Bu tutum sadece etik açıdan değil, hukuki açıdan da sorunludur, Üst Kurul’da görüşülmelidir" dedi.

RTÜK üyeleri Keser ve Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in dün Ankara'da düzenlenen AKP kongresi ile ilgili "AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Adında AK, ışığında istikbal ile Türkiye yüzyılında demokrasiye ve millî iradeye güç katacak bu önemli süreçte emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın’ın liderliğinde seçilen MKYK ve MYK Üyeleri ile Genel Başkan Yardımcılarını tebrik ediyor, millete hizmet yolunda mukaddes görevlerinde üstün başarılar diliyorum" mesajını paylaşmasını eleştirdi.

Şahin'in paylaşımını alıntılayan Tuncay Keser, "RTÜK, 'tarafsızlığı' ihlal ettikleri gerekçesiyle eleştirel yayıncılık yapan televizyonlara ceza yağdırırken, RTÜK Başkanı kongre mesajıyla da cezaların gerekçelerini ifşa etmiş oldu. Bu tutum sadece etik açıdan değil, hukuki açıdan da sorunludur, Üst Kurul’da görüşülmelidir" dedi.

'DİĞER PARTİLER SEVİNCİNİZDEN YOKSUN KALMASINLAR'

RTÜK üyesi İlhan Taşcı da şu paylaşımda bulundu:

"Sayın Ebubekir Şahin, Anayasa'nın 133. maddesi kapsamında RTÜK üyelerinin TBMM Genel Kurulu'nca seçilen, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olduğundan hiç söz etmeyeceğim nasılsa sizin nezdinizde kıymeti harbiyesi yok. Yurdumuzdaki insan hakları, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için mücadele veren en küçüğünden iktidar adayı olan CHP’ye kadar tüm partilerin kongre/kurultayları için de sizden aynı heyecanı ve coşkuyu paylaşmanızı bekliyoruz.

Nihayetinde RTÜK üyeleri, tüm televizyonlara olması gerektiği gibi tüm siyasi partilere de eşit mesafede olmak zorundalar. En azından yasalar ve anayasa bunu emrediyor. Madem bir kıvancı paylaştınız AKP kongresi için diğer partiler de desteğinizden be sevincinizden yoksun kalmasınlar."