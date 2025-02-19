RTÜK yine ceza yağdırdı: Kanallara 'Sinan Ateş' yaptırımı!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 15:17

Güncelleme: 19.02.2025 - 15:21

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davası dosyasında yer alan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile hastanede görüştükleri görüntüleri haberleştiren TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme" suçlamasıyla yüzde 3 para cezası verdi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanallara verilen cezayı duyurdu.

Taşçı'nın paylaşımı şöyle:

1- RTÜK dava dosyasındaki kayıtları suç saydı!

"RTÜK, Halk TV, NOW TV, SZC TV ve Tele 1’e Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava sürecinde tutuklu bulunan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde, aynı hastanede bulunmalarına ilişkin görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle, “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiledikleri” iddiasıyla oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verdi.

Davanın sanığı Serdar Öktem'i ziyaret eden Ahmet Yiğit Yıldırım da o dönem cinayet şüphelisi olarak dosyadaydı. Hangi ülkede görülmüş, tutuklu olan bir sanığı, hastanede başka bir şüphelinin ziyaret etmesi!?

Yıldırım’ın avukatının RTÜK’e verdiği dilekçe ekinde ne vekaletname var, ne de baro pulu. Dilekçe hukuka uygun değil! Ama RTÜK “güçlünün hukukuyla” haberciliği cezalandırıldı."

"KARAMSAR TABLO ÇİZDİN" CEZASI

RTÜK ayrıca SZC TV'ye Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan'ın katıldığı bir programda kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek, "Türkiye’de fırsat eşitliğinin azaldığına yönelik karamsar tablo çizdiği gerekçesiyle" yüzde 3 para cezası verdi.

Taşçı'nın paylaşımı şöyle:

2- TÜSİAD’a karamsar tablo çizdin cezası!

SZC TV’de Özlem Gürses’in programına konuk olan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın çocukluğunda fırsat eşitliğinden yararlandığını belirterek, “Şimdi bir Elazığ’ın köyündeki bir çocuğun buralara gelmesi ne kadar şey tartışılır” sözleriyle Türkiye’de fırsat eşitliğinin azaldığına yönelik karamsar tablo çizdiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.çRTÜK Başkanı, iktidarı eleştirenlere ceza sopasını sallamayı sürdürüyor.