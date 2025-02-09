Açıklamaları tepki çekmişti: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e göre medya kuruluşları 'alınganlık' göstermiş

Yayınlanma: 09.02.2025 - 18:08

Güncelleme: 09.02.2025 - 18:08

Haber bültenleri için ceza uyarısı yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde ‘olumlu olaylar’ olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Şahin, bu sözlerinin bazı medya kuruluşları tarafından 'basına sansür' olarak yansıtıldığını öne sürdü. Şahin, "Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde “basına sansür” olarak yansıttılar" ifadelerini kaydetti.

"BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YANSITTILAR"

RTÜK Başkanı'nın açıklamaları şu şekilde:

"RTÜK olarak dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde “basına sansür” olarak yansıttılar.

Anayasamız, basın hürriyetini güvence altına almış ancak sonsuz bir hürriyet de vermemiştir. (Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26. ve 27. maddeleri hükümleri uygulanır.) Ayrıca 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yayıncı kuruluşlarımızın uyması gereken kurallar ve bu kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar net bir şekilde anlatılmıştır.

Bilinmelidir ki RTÜK sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir. Ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyen, aile kurumumuzu hedef alan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişi ve kurumlarımızı aşağılayan, suçu ve suçluyu öven, manipülasyon ve dezenformasyon içeren, maksatlı ve taraflı yayıncılığa asla geçit vermeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."