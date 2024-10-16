RTÜK lisans iptali kararı vermişti: Açık Radyo'nun karasal yayını bugün kesiliyor

Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:48

Güncelleme: 16.10.2024 - 10:48

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'nun sosyal medya hesabından bu sabah (16 Ekim) bir açıklama yapılarak "Açık Radyo’nun karasal yayını bugün saat 13.00 itibariyle kesiliyor. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin" denildi.

RTÜK, 22 Mayıs’taki Üst Kurul toplantısında, Açık Radyo’da yayınlanan Açık Gazete’nin 24 Nisan tarihli programında yayına katılan konuğun “… Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. Yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da yasaklandı biliyorsunuz Ermeni soykırım anması” ifadeleri nedeniyle, radyoya idari para cezası ve programa da beş gün yayın durdurma cezası vermişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), daha sonra “Ermeni soykırımı” ifadesi nedeniyle daha önce idari para cezası ve 5 kez yayın durdurma cezası verdiği Açık Radyo’nun lisansını, kararı uygulamadığı gerekçesiyle iptal etti.

Ancak daha sonra program durdurma cezası ile ilgili mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. RTÜK ise yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmişti. Bu süreçte Ankara 21’inci İdare Mahkemesi tarafından alınan 27.09.2024 tarihli yeni karar ile bu kez “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verildi. Bu karara karşı Radyo, yasal çerçevede itiraz etti.

Ancak Açık Radyo, yayın lisansının iptali kararının 11 Ekim'de kendilerine tebliğ edildiğini duyurdu.

Radyodan aynı gün yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bundan tam bir ay sonra 30. yayın yılına girecek olan Açık Radyo, bugüne dek layık görüldüğü sayısız ödülün de gösterdiği gibi çevre ve iklim mücadelesinden halk sağlığına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çok-kültürlülüğe pek çok alanda sivil sesler için megafon işlevi görmüş; sadece radyo frekanslarıyla da sınırlı kalmayıp tasarımdan edebiyat ve sosyal bilimlere, sahne sanatlarından plastik sanatlara uzanmış bağımsız bir mecra olarak bundan sonra da görevini sürdürecektir.

Tüm dinleyicilerimizi, meslek örgütlerini ve uluslararası kamuoyunu, Türkiye'de basın ve yayın özgürlüğü adına telafisi mümkün olmayan bir kayba yol açan bu RTÜK kararına karşı, “kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo” adına bu sefer çok daha net ve gür bir biçimde ses çıkarmaya davet ediyoruz.."