RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den itiraf: 'Ceza verdiğimiz diziler daha çok izleniyor'

Yayınlanma: 16.10.2024 - 08:21

Güncelleme: 16.10.2024 - 08:21

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'REYTİNG ŞEHVETİNE KAPILMAYIN'

"RTÜK Başkanı olarak değil de 2 çocuk babası olarak" konuştuğunu vurgulayan Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle bütün medya yöneticilerini, televizyon programlarını empati yapmaya davet ediyorum. Reyting denen şehvete lütfen daha fazla kapılmayın. Gündüz kuşağı programlarından ele alalım. Gündüz kuşağı programlarında sürekli şiddet, sürekli şiddet. Haber programlarında sürekli şiddet. Toplumsal olarak hepimize vazifeler düşüyor. Çocukların ekran başında olduğu saatlerde bu kadar çok şiddet içeriğini filtresiz vermek doğru değildir.”

'ADIM CEZACI BAŞKANA ÇIKTI'

“Adım cezacı başkana çıktı, artık bunu ceza ile çözmek istemiyorum. Gelin siz de elinizi taşın altına koyun. Bir konu oluyor, gündem oluyor ceza ver. Ceza vermek çözüm değil. Arkadaşlar lütfen dikkatle ele alalım. Toplanıyoruz, oturuyoruz konuşuyoruz ama her seferinde reyting denilen şehvete, canavara yeniliyorsunuz."

'CEZA VERİLİNCE DAHA ÇOK İZLENİYOR'

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, gerekirse reyting listesinde değişikliğe de gidebileceklerini aktaran Şahin, "Bunu ilgili kurumlarla, sayın bakanımızla da konuşmakta fayda var. Gerekirse, televizyon programlarından, gündüz kuşağı programlarından haber programlarından şiddet içeriklerini reyting listesinden kaldıralım. Reyting listesinde bunlar olmasın, temiz yayıncılık olsun. Tamam bunların çok fazla ilgi çektiğini biliyoruz ama sonuç? Bir de ceza verilenleri daha çok izleniyor. Medyanın içerisinde gerçekten her şekilde, elimden gelen her şeyi yapıyorum" şeklinde konuştu.

'İLLA CEZA MI VERELİM?'

Şahin, konuşmasının devamında "Bu ilkeleri benimsiyoruz ama lütfen artık siz de bu ilkeleri benimseyin. Ne olacak illa ceza mı verelim? Ceza verelim sonuçlarına da hep beraber katlanalım. Ufak bir kanun teklifi gelir, şiddet yanlısı yayınların sorunu komple çözülür. Bu mu isteniyor arkadaşlar?" ifadelerini kullandı.