RTÜK Üyesi Taşçı'dan ‘TRT’de seçim sonuçları manipülasyonu’na karşı uyarı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 12:33

Güncelleme: 11.05.2023 - 12:33

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, pazar günü yapılacak 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için TRT’de “kozmik oda kuruldu” iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Taşcı, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabı Twitter’den şu paylaşımı yaptı:

“Seçim günü TRT ekranlarına ‘kozmik odalarda’ oluşturulmuş ‘paralel verilerin’ yansıtılarak, sonuçların manipüle edileceği iddialarına ilişkin Sayın Zahid Sobacı’ya yasal sorumluluklarını bir kez daha anımsatıyorum. Yayınlarda manipülasyona asla izin vermeyeceğiz! 85 milyon yurttaşın vergileriyle yayın yapan TRT’nin hiçbir vatandaşın aklında kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Tuncay Keser’le birlikte Sayın Zahid Sobacı’dan randevu talep ettik. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ya konuyu ilişkin uyarıları yazılı olarak da gönderdik, konuşmak için randevu talebimize dönüş bekliyoruz. Kimi sorular var ki ancak muhatabı yanıtlayabilir, aydınlatabilir. Başka iddialar da var araştırıyorum, detayları yarın paylaşacağım.”



