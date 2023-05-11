RTÜK Üyesi Taşçı'dan ‘TRT’de seçim sonuçları manipülasyonu’na karşı uyarı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Üyesi Tuncay Keser ile 14 Mayıs seçimlerine yönelik TRT’de “kozmik oda oluşturulduğu” iddialarına ilişkin TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’dan randevu istediklerini açıkladı. Taşcı, “Yayınlarda manipülasyona asla izin vermeyeceğiz. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ya konuyu ilişkin uyarıları yazılı olarak da gönderdik, konuşmak için randevu talebimize dönüş bekliyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 12:33
RTÜK Üyesi Taşçı'dan ‘TRT’de seçim sonuçları manipülasyonu’na karşı uyarı
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, pazar günü yapılacak 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için TRT’de “kozmik oda kuruldu” iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Taşcı, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabı Twitter’den şu paylaşımı yaptı:

“Seçim günü TRT ekranlarına ‘kozmik odalarda’ oluşturulmuş ‘paralel verilerin’ yansıtılarak, sonuçların manipüle edileceği iddialarına ilişkin Sayın Zahid Sobacı’ya yasal sorumluluklarını bir kez daha anımsatıyorum. Yayınlarda manipülasyona asla izin vermeyeceğiz!  85 milyon yurttaşın vergileriyle yayın yapan TRT’nin hiçbir vatandaşın aklında kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Tuncay Keser’le birlikte Sayın Zahid Sobacı’dan randevu talep ettik. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ya konuyu ilişkin uyarıları yazılı olarak da gönderdik, konuşmak için randevu talebimize dönüş bekliyoruz. Kimi sorular var ki ancak muhatabı yanıtlayabilir, aydınlatabilir. Başka iddialar da var araştırıyorum, detayları yarın paylaşacağım.”


 


RTÜK İlhan Taşcı Kozmik Oda 14 Mayıs

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