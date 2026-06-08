Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rum basınının 'Türk savaş uçakları' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Rum basınının 'Türk savaş uçakları' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

8.06.2026 14:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Rum basınının 'Türk savaş uçakları' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği" iddialarını yalanladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Güney Kıbrıs basını tarafından ortaya atılan iddiada, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Güney Kıbrıs'a giderken kullandığı uçağın Türk savaş uçakları tarafından taciz edildiği ve Fransa ve Hollanda dışişleri bakanlarının uçaklarının da KKTC Ercan Havalimanı kontrol kulesi tarafından rahatsız edildiği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, 7 Haziran 2026'da Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle KKTC'de konuşlu A/R nöbeti tutan 2 Türk F-16 uçağının derhal tedbir amaçlı kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Öte yandan 6 Haziran 2026'da Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115'inci Kuruluş Yıldönümü ve 'Gençlik ve Havacılık Festivali' kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup, Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

İlgili Konular: #savaş uçağı #Güney Kıbrıs

İlgili Haberler

CHP ‘Mavi Vatan Yasası’na destek verdi: ‘Uluslararası ortamda karşılığı olur’
CHP ‘Mavi Vatan Yasası’na destek verdi: ‘Uluslararası ortamda karşılığı olur’ CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Savunma Politikaları Kurulu, basınla buluştu. Toplantıda Yıldırımhan füzesinden askeri hastanelere, ‘iç cephe’den MSB’de yapılan atamalara kadar pek çok konu konuşuldu. CAO Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Atilla Kezek, iktidarın hazırladığı Türkiye’nin deniz yetki alanları yasasının (Mavi Vatan Yasası) bir ‘ihtiyaç’ olduğunu söyledi. Toplantıda CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar da konuşuldu.
Türk Hava Yolları'nda iki ayrılık!
Türk Hava Yolları'nda iki ayrılık! Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Türk Hava Yolları, Brezilyalı oyuncular Julia Bergmann ve Roberta Ratzke ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları'nda üç ayrılık resmen açıklandı!
Türk Hava Yolları'nda üç ayrılık resmen açıklandı! Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Türk Hava Yolları, Çağla Çiçekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı ile yollarını ayırdığını duyurdu.