Rum basınının 'Türk savaş uçakları' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Güney Kıbrıs basını tarafından ortaya atılan iddiada, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Güney Kıbrıs'a giderken kullandığı uçağın Türk savaş uçakları tarafından taciz edildiği ve Fransa ve Hollanda dışişleri bakanlarının uçaklarının da KKTC Ercan Havalimanı kontrol kulesi tarafından rahatsız edildiği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, 7 Haziran 2026'da Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle KKTC'de konuşlu A/R nöbeti tutan 2 Türk F-16 uçağının derhal tedbir amaçlı kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Öte yandan 6 Haziran 2026'da Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115'inci Kuruluş Yıldönümü ve 'Gençlik ve Havacılık Festivali' kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup, Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."