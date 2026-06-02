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Türk Hava Yolları'nda iki ayrılık!

Türk Hava Yolları'nda iki ayrılık!

2.06.2026 22:10:00
Güncellenme:
AA
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Türk Hava Yolları'nda iki ayrılık!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Türk Hava Yolları, Brezilyalı oyuncular Julia Bergmann ve Roberta Ratzke ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezonda kırmızı-beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncular Julia Bergmann ve Roberta Ratzke ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son 3 sezondur formamızı giyen Julia Bergmann'a kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz. 2024 yılından bu yana formamızı giyen Roberta Ratzke'ye kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."

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