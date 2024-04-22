Rusya, Dışişleri Bakanlığı'ndan 'THY engellemesi' için izahat istedi

Rusya Federasyonu, vatandaşlarının Türk Hava Yolları’nın bazı uçuşlarına alınmaması ile ilgili olarak Türkiye’den açıklama talep etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:41
Rusya, Dışişleri Bakanlığı'ndan 'THY engellemesi' için izahat istedi
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Türk Hava Yolları'nın son aylarda Arjantin ve Meksika'ya olan uçuşlarında Rusya vatandaşlarına zorluk çıkardığı haberleri ve şikayetlerinin yoğunlaşması Moskova'da tepkilere yol açtı. 

TürkRus’un RIA Novosti’den aktardığına göre, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Arjantin ve Meksika’ya uçuşlarında Türk Hava Yolları’nın Rusya Federasyonu vatandaşlarına zorluk çıkardığı yönündeki haber ve şikayetleri üzerine Türk Hava Yolları ve Türk Dışişleri Bakanlığı ile resmi yolları ile temasa geçerek açıklama istedi. 

Habere göre Mart-Nisan aylarında yaklaşık bin Rus’un İstanbul’dan Arjantin, Brezilya ve Meksika gibi bazı Latin Amerika ülkelerine uçuşlarına izin verilmedi.


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