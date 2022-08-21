Saadet Parti kurmayları, Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Liderlerin görüşmesi devam edecek'

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altı parti, ilk liderler turunu bugün Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde tamamlayacak.

Sarp Sağkal
21 Ağustos 2022 Pazar, 02:00
Saadet Parti kurmayları, Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Liderlerin görüşmesi devam edecek'
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Edinilen bilgiye göre, bu zirve liderlerin yaptığı son buluşma olmayacak. Saadet Partisi kurmayları konuya ilişkin, “Görüşmelerin devam edeceğine yönelik tüm partilerde bir kanaat var. Liderler görüşmelerin devamına yönelik takvim belirleyecek” bilgisini paylaştı. 

Aday isminin bu zirvede de gündemde olmayacağını aktaran Saadet Partililer, “Kamuoyunda bir beklenti olduğunu biliyoruz. Önemli olan beklentiye zamanı gelince cevap vermek” yorumunu yaptı.

Bunun yanında; liderlerin bugünkü buluşmasında masada Merkez Bankası’nın faiz kararı ve iktidarın Suriye sorununda değişen söylemleri olacak.

 


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